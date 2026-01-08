Appalto Enel call center lavoratori precari spostati o sostituiti dall' intelligenza artificiale | domani lo sciopero
Domani si terrà uno sciopero in risposta alle recenti decisioni riguardanti l’appalto del call center Enel. I lavoratori precari vengono spostati o sostituiti dall’intelligenza artificiale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità occupazionale e sulle condizioni di lavoro. La protesta mira a sottolineare l’importanza di un trattamento equo e di un impiego sostenibile nel settore dei servizi.
Lavoratori precari spostati dalla loro sede e utilizzo dell'intelligenza artificiale per sostituirli. È polemica sull'appalto dell'Enel relativo al servizio di customer care nei call center, che coinvolge il territorio di Bari, oltre che Lecce e Taranto. Una vertenza che vede uniti i sindacati. 🔗 Leggi su Baritoday.it
