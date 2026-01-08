Appalto Enel call center lavoratori precari spostati o sostituiti dall' intelligenza artificiale | domani lo sciopero

Domani si terrà uno sciopero in risposta alle recenti decisioni riguardanti l’appalto del call center Enel. I lavoratori precari vengono spostati o sostituiti dall’intelligenza artificiale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità occupazionale e sulle condizioni di lavoro. La protesta mira a sottolineare l’importanza di un trattamento equo e di un impiego sostenibile nel settore dei servizi.

Call center appalto Enel: proclamato uno sciopero alla Spezia - La Spezia – Le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil proclamano per giovedì 9 gennaio lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nell’appalto Enel e le segreterie s ... ilsecoloxix.it

Call center a rischio, sindacati in allarme per cambio appalto Enel - A lanciare l'allarme sono i sindacati di categoria in vista del cambio di appalto Enel per i servizi di assistenza e customer care, che - ansa.it

Le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil proclamano per giovedì 9 gennaio lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nell’appalto Enel e le segreterie spezzine organizzano un presidio dalle ore 10 alle 12 in piazzale Kennedy, a - facebook.com facebook

Call center appalto Enel, sciopero dei lavoratori anche alla Spezia: “Si rischiano tremila esuberi” x.com

