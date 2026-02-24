se non ti accontenti dei talk show

La decisione di visitare “La fabbrica degli innocenti” nasce dal desiderio di scoprire un’interpretazione diversa del teatro, lontana dai soliti spettacoli. Lo spettacolo si svolge in un ambiente che ricorda un vero e proprio teatro d’inchiesta, coinvolgendo gli spettatori in modo diretto. La scena si svolge in uno spazio che ricorda una fabbrica abbandonata, creando un’atmosfera intensa e realistica. Questo approccio porta il pubblico a riflettere su temi sociali e giustizia.

Andare a vedere “La fabbrica degli innocenti” non è come andare a teatro per una commedia o un dramma classico; è più un’esperienza di “teatro d’inchiesta” dal vivo. Con immagini e documenti, testimonianze e ricostruzioni Gianluigi Nuzzi, uno dei volti più noti del giornalismo e della televisione italiana e conduttore di “Quarto Grado”, analizzerà tre famose vicende giudiziarie italiane, andando a ricostruire caso per caso, con l’intento di svelare come lavora la fabbrica degli innocenti tra manipolazioni e omissioni. Nuzzi non si limita a riassumere i fatti, ma scava in quelli che lui definisce i “buchi neri” delle indagini. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

