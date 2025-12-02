Perle a pochi | a rimessa FAB un nuovo talk show musicale a cura dei Lost IQ

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimessa FAB parte la rubrica “Perle a pochi”, un nuovo format di talk show musicale in cui il concerto si trasforma in un’esperienza interattiva tra pubblico e performer. A guidare gli spettatori sono i Lost IQ, poliedrico trio della scena romana, che, navigando attraverso epoche e stili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

