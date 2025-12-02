Perle a pochi | a rimessa FAB un nuovo talk show musicale a cura dei Lost IQ
A Rimessa FAB parte la rubrica “Perle a pochi”, un nuovo format di talk show musicale in cui il concerto si trasforma in un’esperienza interattiva tra pubblico e performer. A guidare gli spettatori sono i Lost IQ, poliedrico trio della scena romana, che, navigando attraverso epoche e stili. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Lost IQ aprono la rassegna Jazz a Rimessa Fab - Sabato 15 novembre ad aprire la nuova rassegna jazz organizzata da Rimessa Fab, saranno i Lost IQ, trio che nasce nel 2023 fra le mura del Siena Jazz University dall’incontro di tre musicisti con ... Si legge su romatoday.it
“L'asta al buio” di Antonio Rezza a Rimessa Fab - “L'asta al buio” è lo spettacolo di Antonio Rezza in arrivo a Rimessa Fab. Come scrive romatoday.it