se le esperienze di successo in carcere finiscono per essere combattute

Le esperienze di successo in carcere vengono spesso ostacolate da ostilità e diffidenza. Ristretti Orizzonti, un’associazione attiva da molti anni tra volontari, operatori e detenuti di Padova, si impegna a favorire progetti di reinserimento. L’associazione organizza percorsi di formazione e laboratori, coinvolgendo anche le donne nel carcere della Giudecca. Nonostante gli sforzi, incontrano spesso resistenze che rallentano il percorso di riabilitazione.

Ristretti Orizzonti è da moltissimi anni l’associazione di volontari, operatori e detenuti del carcere, specialmente del padovano Due Palazzi e del femminile della Giudecca. Cura un frequentato sito online, pubblica un’indispensabile rassegna quotidiana di tutto ciò che esce su carcere e giustizia, una rivista bimestrale, e tiene il censimento dei suicidi, “Morire di carcere”. Ha perseguito da molti anni il proposito di mettere in rapporto chi sta in carcere con chi vive fuori, soprattutto facendo incontrare e discutere i detenuti con i giovani delle scuole, e collaborando con l’università. L’altro giorno la rassegna di Ristretti Orizzonti dava una notizia per sé ordinaria, come quella di un incontro romano con i responsabili del ministero, la cui premessa, discretamente e quasi incidentalmente accennata com’era, lasciava agghiacciati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

