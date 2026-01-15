Viviamo come se le risorse fossero infinite Ma il 3 maggio finiscono

Il 3 maggio segna l’Overshoot Day dell’Italia, il giorno in cui le risorse annuali del paese si esauriscono. In un contesto di cambiamenti climatici e consumi crescenti, è importante riflettere sulle azioni quotidiane che possiamo adottare nel 2026 per ridurre l’impatto ambientale. Conoscere questa data ci invita a un uso più consapevole delle risorse, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e responsabile.

Buone Feste da #FondazioneCariverona! Dal 24 dicembre al 6 gennaio i nostri uffici saranno chiusi per le festività. Ci ritroveremo nel 2026, pronti a proseguire insieme il percorso per rigenerare energie, risorse e relazioni nei territori che viviamo ogni giorn facebook

#Acireale: inaugurato il centro “Viviamo la Terza Età”, uno spazio dedicato agli anziani come risorsa attiva della #comunità Un luogo di cura, partecipazione e #volontariato che valorizza esperienza e relazioni: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.