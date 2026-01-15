Viviamo come se le risorse fossero infinite Ma il 3 maggio finiscono
Il 3 maggio segna l’Overshoot Day dell’Italia, il giorno in cui le risorse annuali del paese si esauriscono. In un contesto di cambiamenti climatici e consumi crescenti, è importante riflettere sulle azioni quotidiane che possiamo adottare nel 2026 per ridurre l’impatto ambientale. Conoscere questa data ci invita a un uso più consapevole delle risorse, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e responsabile.
L’«Overshoot Day» dell’Italia cadrà tra pochi mesi. Tra record climatici e piccoli cambiamenti quotidiani, cosa possiamo fare nel 2026 per il nostro ambiente?. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Viviamo come se le risorse fossero infinite. Ma il 3 maggio finiscono - O rmai il 2025 ce lo siamo lasciati alle spalle, ma con noi restano i suoi record climatici: l’anno meteorologico (dicembre 2024 – novembre 2025) è stato in Italia il quarto più caldo per l’aria sulla ... ecodibergamo.it
