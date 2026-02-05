Cosa fare sulle Dolomiti se non si scia | le migliori esperienze durante i giochi olimpici
Durante i giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, le Dolomiti offrono molto più dello sci. Si può provare una motoslitta tra le piste, oppure trascorrere una notte in uno chalet accogliente. Sono occasioni per scoprire il fascino di queste montagne anche senza indossare gli sci.
Dal viaggio in motoslitta alla notte in chalet, ecco quali sono le migliori esperienze da fare nelle Dolomiti durante i giochi invernali di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
