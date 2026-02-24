Scuole paritarie convegno al Senato sui diritti dei docenti Petrenga FdI | Il DDL è depositato in commissione e ora si attende la data di calendarizzazione INTERVISTA
Il convegno al Senato sui diritti dei docenti delle scuole paritarie si svolge dopo che il DDL è stato depositato in commissione. La discussione si concentra sulle condizioni di lavoro e sulle tutele per gli insegnanti, con un intervento di Petrenga di Fratelli d’Italia che annuncia l’attesa della calendarizzazione. La sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro ospita rappresentanti del settore e esperti, pronti a confrontarsi sulle prossime tappe legislative.
Al Senato il DDL che chiede il riconoscimento del servizio nelle paritarie per la ricostruzione di carriera. Rosano (Anief): “Una discriminazione irragionevole”. INTERVISTAIl disegno di legge che riconosce il servizio nelle scuole paritarie per la ricostruzione di carriera ha scatenato polemiche, perché molti considerano questa misura una discriminazione.
Presentato in Senato il DDL per riconoscere il servizio docente nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carrieraIl ddl è stato presentato in Senato per permettere ai docenti delle scuole paritarie di far valere il loro servizio nel processo di avanzamento di carriera.