Scuole paritarie convegno al Senato sui diritti dei docenti Petrenga FdI | Il DDL è depositato in commissione e ora si attende la data di calendarizzazione INTERVISTA

Il convegno al Senato sui diritti dei docenti delle scuole paritarie si svolge dopo che il DDL è stato depositato in commissione. La discussione si concentra sulle condizioni di lavoro e sulle tutele per gli insegnanti, con un intervento di Petrenga di Fratelli d’Italia che annuncia l’attesa della calendarizzazione. La sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro ospita rappresentanti del settore e esperti, pronti a confrontarsi sulle prossime tappe legislative.