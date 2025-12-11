Terni conclusi entro gennaio i lavori dell’Hub innovazione della stazione | Riqualificata una porzione dello scalo ferroviario inutilizzata da anni

A Terni, entro gennaio saranno completati i lavori di riqualificazione dell’Hub innovazione presso la stazione ferroviaria, che ha coinvolto la valorizzazione di una porzione dello scalo inutilizzata da anni. L’assessore all’urbanistica Marco Iapadre ha effettuato un sopralluogo nel cantiere giovedì 11 dicembre, testimoniando l’avanzamento dei lavori e l’importanza del progetto per il rilancio dell’area.

Sopralluogo dell'assessore all'urbanistica del Comune di Terni Marco Iapadre - nella mattina di giovedì 11 dicembre - al cantiere della stazione ferroviaria. Insieme a lui anche i tecnici di RFI e il Rup del progetto Roberto Meloni, della direzione Pianificazione Territoriale – Suap – Edilizia.

