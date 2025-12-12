olivia xx torna con il singolo scotto un flusso di coscienza tagliente e sincero

Olivia XX torna con il singolo Scotto, un brano che mette in luce il suo stile autentico e diretto. Con una scrittura incisiva e un sound coinvolgente, la cantautrice si presenta al pubblico con questa nuova release, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Scotto è il titolo della nuova release della cantautrice Olivia XX, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio. Musa Factory presenta Scotto, nuova release della cantautrice Olivia XX, disponibile dal 12 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Dopo Maniaca Ipocondriaca è il secondo singolo che anticipa il nuovo lavoro discografico dell’artista di origine laziale, distribuito da Believe e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie. Scotto è un flusso di coscienza inquieto, tagliente, sincero; il racconto di quel momento in cui la crisi esistenziale ti scoppia addosso: ci si sente fuori posto ovunque, ci si auto sabota, si vorrebbe mandare tutto all’aria ma si rimane immobili, ed è proprio in quell’istante che si comincia a ribollire dentro. Spettacolo.eu

