Stacca la falange a una poliziotta con un morso gambiano assolto

L’ennesima delegittimazione nei riguardi dei servitori dello Stato che tutti i giorni rischiano la propria incolumità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Stacca la falange a una poliziotta con un morso, gambiano assolto

