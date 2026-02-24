Scoperta choc in Regione Vigilante trovato morto Sospetti su un panino

Un vigilante è stato trovato morto in Regione, dopo aver consumato un panino durante il turno di notte. La causa sembra essere un malore improvviso, che ha colpito l’uomo mentre si trovava sul posto di lavoro. I colleghi hanno allertato le autorità, che stanno indagando sul decesso. La scena del ritrovamento si trova vicino a un edificio pubblico, dove l’uomo aveva trascorso l’intera notte. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti.

Lo hanno trovato a terra, privo di vita, con la divisa della società addetta alla vigilanza indossata per il turno di notte che doveva fare. Choc ieri mattina a palazzo Rossini della Regione Marche, in via Gentile da Fabriano, dove una guardia giurata di 55 anni è stata trovata morta. L'uomo, Danilo Graciotti, di Osimo, lavorava per la Sicuritalia, una ditta che si occupa di vigilanza ispettiva notturna e diurna e ha in appalto il servizio in Regione. Sono stati i primi dipendenti a scoprire il decesso dopo aver trovato la porta d'ingresso ancora chiusa ieri mattina, poco dopo le 8. Passando dai garage sono riusciti ad entrare da un'altra porta di cui disponevano le chiavi e salendo di sopra, nell'atrio d'ingresso, hanno trovato la guardia giurata per terra, nel gabbiottino riservato proprio agli addetti al controllo di notte.