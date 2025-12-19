Trovato morto nella casa nel bosco la scoperta choc sul corpo
Un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata del 19 dicembre in una casa isolata situata in una zona boschiva di Arnasco, in località Arveglio, lungo la Sp19, in provincia di Savona. L’abitazione, circondata dal bosco, è diventata improvvisamente il centro di un grave episodio di cronaca. All’interno dell’immobile era presente anche una donna, soccorsa in condizioni estremamente critiche. Secondo quanto riportato dal sito de La Stampa, l’allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno e ha fatto convergere sul posto diversi mezzi di emergenza. Leggi anche: “Metti un foglio di alluminio sulla scopa”: ecco a cosa serve e perché non smetterai più di farlo Uomo trovato morto ad Arnasco, donna in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Tvzap.it
