Un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata del 19 dicembre in una casa isolata situata in una zona boschiva di Arnasco, in località Arveglio, lungo la Sp19, in provincia di Savona. L’abitazione, circondata dal bosco, è diventata improvvisamente il centro di un grave episodio di cronaca. All’interno dell’immobile era presente anche una donna, soccorsa in condizioni estremamente critiche. Secondo quanto riportato dal sito de La Stampa, l’allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno e ha fatto convergere sul posto diversi mezzi di emergenza. Leggi anche: “Metti un foglio di alluminio sulla scopa”: ecco a cosa serve e perché non smetterai più di farlo Uomo trovato morto ad Arnasco, donna in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Trovato morto nella casa nel bosco, la scoperta choc sul corpo

Leggi anche: Trovato morto nella casa nel bosco, la scoperta sul corpo. La donna con lui in gravi condizioni

Leggi anche: Usa, giocatore NFL 24enne Marshawn Kneeland trovato morto nella sua casa a Frisco, ipotesi suicidio: sul corpo ferita d’arma da fuoco autoinflitta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Drammi della solitudine a Roma. Due anziani trovati senza vita in casa, erano morti da giorni; Tragedia in un casolare a Montanaro: trovato il corpo di un uomo, si indaga sulle cause della morte; Montanaro, 83enne trovato morto in casa: ipotesi malore; Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l'uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli.

Montanaro, 83enne trovato morto in casa: ipotesi malore - Tragico ritrovamento nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025, in un casolare all’incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco, a Montanaro. giornalelavoce.it