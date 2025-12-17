Aica Legambiente | Verificare i Comuni in salvaguardia e chiarire le anomalie nella gestione idrica
Aica e Legambiente chiedono di verificare i requisiti dei Comuni in gestione in salvaguardia, per chiarire le anomalie nella gestione idrica. La presidente di Aica sottolinea l’importanza di fare luce sulle ambiguità che da anni interessano il servizio idrico in agrigentino, segnando un passo avanti nella tutela dei cittadini e nella trasparenza del settore.
"Le dichiarazioni della presidente di Aica, che invoca la verifica dei requisiti dei Comuni che avevano ottenuto la cosiddetta gestione in salvaguardia, rappresentano un passo avanti importante per chiarire le ambiguità che da anni caratterizzano il servizio idrico agrigentino". Lo affermano il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L'Aica fa decadere la consulta delle associazioni, Legambiente: "Violenza inaudita"
Aica, Legambiente: "Verificare i Comuni in salvaguardia e chiarire le anomalie nella gestione idrica" - Il Circolo Rabat apprezza la posizione della presidente Nobile e sollecita la ricostituzione della Consulta delle associazioni
Nobile: "Verificare i requisiti degli otto comuni in salvaguardia" - Hanno sempre chiesto di sapere se gli 8 Comuni che a suo tempo avevano ottenuto la cosiddetta "gestione in salvaguardia"
Agrigento, l'azienda idrica pubblica è in rosso: l'acqua rischia di tornare a essere gestita dai privati - L'avvento di Aica, l'azienda idrica comuni agrigentini, era stato salutato come il ritorno all'acqua pubblica dopo anni di mala gestio, ma il sogno rischia di svanire in fretta.
AICA, Riccobene attacca: "La Regione costretta a fare un disegno per far capire l'ovvio. Senza la Consulta è crollato l'unico baluardo contro il malaffare" Parole pesantissime quelle pubblicate dall'ingegnere Giuseppe Riccobene, componente di Legambiente
