Atto di intimidazione contro la Presidente del Consiglio Ranfa | Non è un fatto isolato Solidarietà dal Pd

Un manifesto anonimo rinvenuto vicino all'abitazione della presidente del consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, contiene minacce e insulti nei suoi confronti. L'atto di intimidazione, avvenuto nei pressi di un cassonetto, è stato condannato dal Partito Democratico, che sottolinea come si tratti di un episodio che non rappresenta un fatto isolato. La vicenda evidenzia le tensioni crescenti nel contesto politico locale, richiedendo attenzione e rispetto reciproco.

Un manifesto anonimo, attaccato a un cassonetto per la raccolta differenziata, con minacce e parole ingiuriose rivolte alla presidente del consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, a pochi passi dalla sua abitazione. Intimidazioni che sono oggetto di un'inchiesta per risalire all'autore o agli autori in concorso. Non si tratterebbe di un fatto isolato contro la presidente, ma di un ulteriore atto barbarico che si somma ad altri messaggi rivolti all'esponente politico. Immediata la solidarietà e la presa di posizione del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Perugia, che ha espresso piena e convinta solidarietà alla Presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa: "Il confronto politico non può e non deve istigare casi come questo.

