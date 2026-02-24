Livorno scontro tra due imbarcazioni in porto | un morto

Una collisione tra due imbarcazioni in porto a Livorno ha causato un decesso. La scontro tra una pilotina e una barca si è verificato intorno alle 14.30 all’imboccatura del porto, portando alla capovolgimento della pilotina. Testimoni hanno riferito di un forte rumore e di persone che cercavano di aiutare gli occupanti. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Incidente in porto intorno alle 14.30 a  Livorno. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro all’imboccatura del porto di Livorno  tra una pilotina e una barca, a seguito del quale la pilotina si è ribaltata. Un uomo a bordo è stato recuperato dall’acqua quando era già privo di vita. Per ora sono ignote le sue generalità. Sul posto un’ambulanza della Misericordia ma i soccorsi sono risultati inutili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

