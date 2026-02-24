Livorno scontro tra due imbarcazioni in porto | un morto

Una collisione tra due imbarcazioni in porto a Livorno ha causato un decesso. La scontro tra una pilotina e una barca si è verificato intorno alle 14.30 all’imboccatura del porto, portando alla capovolgimento della pilotina. Testimoni hanno riferito di un forte rumore e di persone che cercavano di aiutare gli occupanti. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Incidente in porto intorno alle 14.30 a Livorno. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro all’imboccatura del porto di Livorno tra una pilotina e una barca, a seguito del quale la pilotina si è ribaltata. Un uomo a bordo è stato recuperato dall’acqua quando era già privo di vita. Per ora sono ignote le sue generalità. Sul posto un’ambulanza della Misericordia ma i soccorsi sono risultati inutili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Muore al porto di Livorno: scontro fra imbarcazioni, annega una personaUna collisione tra due imbarcazioni al porto di Livorno ha causato la morte di un uomo, che è rimasto intrappolato in acqua durante il ribaltamento.

Livorno, scontro tra pilotina e yacht fuori dal porto: un mortoUna collisione tra una pilotina e uno yacht ha causato la morte di una persona vicino a Livorno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Romito, scontro tra un furgone e un'auto: tre feriti; Virtus Roma 1960, a Livorno perde la partita e la vetta della serie B. La Luiss è sconfitta in casa da Imola; Serie B Nazionale: nel Girone A vincono le due capolista, nel B si ferma la Pielle Livorno; Techfind Serie A2 - La presentazione della ventesima giornata.

Livorno, scontro tra due imbarcazioni in porto: un mortoIncidente in porto intorno alle 14.30 a Livorno. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro all'imboccatura del porto di Livorno tra una pilotina ... lapresse.it

Scontro tra due imbarcazioni fuori dal porto di Livorno: un morto. Indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontro tra due imbarcazioni fuori dal porto di Livorno: un morto. Indagini in corso ... tg24.sky.it

Snodo delicato per il Livorno, che oggi alle 17.30 allo stadio Picchi ospita il Bra in uno scontro diretto per la permanenza in categoria. Gli amaranto arrivano alla gara con un solo punto di vantaggio sui piemontesi, quartultimi ma reduci da una serie positiva ch - facebook.com facebook

Sontro tra due barche nel porto di Livorno, un morto x.com