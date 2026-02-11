Scontro fra auto e camion sulla superstrada | due persone finiscono in ospedale

Questa mattina sulla strada statale 7 tra Brindisi e Taranto, all’altezza di Mesagne, un incidente ha coinvolto un’auto e un camion. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I soccorritori sono intervenuti subito per gestire la scena e trasportare i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

L'incidente si è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, nei pressi dello svincolo per Mesagne. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco MESAGNE - Due persone sono rimaste ferite a seguito di un un incidente che si è verificato stamattina (mercoledì 11 febbraio) sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, all'altezza dello svincolo per Mesagne. Violento l'impatto fra un camion e una Fiat Stelvio. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e l'area coinvolta.🔗 Leggi su Brindisireport.it

