Scontro fra moto due giovani finiscono in ospedale

Si scontrano con le moto, traumi e ferite per due ragazzi. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, in via Provinciale a Monticello Brianza. Protagonisti due giovani di 18 e 22 anni, in sella alle rispettive due ruote. Dopo lo schianto e la rovinosa caduta sull'asfalto, immediata è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: sul posto la centrale operativa Soreu Laghi ha inviato due ambulanze, della Croce Biana di Merate e della Croce Verde di Bosisio, e l'autoinfermieristica. A Monticello si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Merate per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.

Questa mattina sulla strada statale 7 tra Brindisi e Taranto, all’altezza di Mesagne, un incidente ha coinvolto un’auto e un camion.

