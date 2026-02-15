Scontro fra moto due giovani finiscono in ospedale
Due giovani sono finiti in ospedale dopo un incidente tra moto avvenuto oggi nel pomeriggio a Monticello Brianza. La collisione si è verificata in via Provinciale, dove i ragazzi sono rimasti feriti in modo serio. Uno di loro ha riportato una frattura al braccio, l’altro ha subito ferite alla testa. La polizia ha già iniziato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Si scontrano con le moto, traumi e ferite per due ragazzi. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, in via Provinciale a Monticello Brianza. Protagonisti due giovani di 18 e 22 anni, in sella alle rispettive due ruote. Dopo lo schianto e la rovinosa caduta sull'asfalto, immediata è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: sul posto la centrale operativa Soreu Laghi ha inviato due ambulanze, della Croce Biana di Merate e della Croce Verde di Bosisio, e l'autoinfermieristica. A Monticello si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Merate per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.
