Scontro auto-moto | scooterista di 37 anni portato in ospedale

Mercoledì pomeriggio, un incidente stradale si è verificato in via Righetti, nel quartiere di Albaro a Genova. Uno scooterista di 37 anni è rimasto coinvolto in un scontro con un’auto ed è stato trasportato in ospedale. L’evento si è verificato a breve distanza da un precedente episodio in cui un motociclista era caduto per evitare un cane.

Incidente stradale mercoledì nel tardo pomeriggio in via Righetti nel quartiere genovese di Albaro, a pochi minuti e a poca distanza dal ferimento del motociclista caduto a terra per evitare di travolgere un cane. Per cause da chiarire, un'auto e una moto si sono scontrati nella rotatoria in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

