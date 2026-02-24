Scomparso da casa domenica sera si cerca un 15enne di Carpi

Samuele La Cava, 15 anni di Carpi, è scomparso domenica sera dopo aver lasciato la sua abitazione senza spiegazioni. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, preoccupata per la mancanza di contatti e la sua ultima posizione ancora sconosciuta. La polizia sta cercando di rintracciarlo attraverso le tracce lasciate e le testimonianze dei vicini. La comunità si mobilita per trovare il ragazzo e capire cosa sia successo.

Sono ore di grande apprensione a Carpi per la scomparsa di Samuele La Cava, un ragazzo di 15 anni di cui non si hanno più notizie dalla serata di domenica 22 febbraio. La famiglia ha formalizzato la regolare denuncia di allontanamento presso la locale caserma dei Carabinieri nella giornata di ieri e ora sui social corre appello a tutta la cittadinanza affinché chiunque possa fornire elementi utili si faccia avanti. Samuele, che frequenta l'Istituto d'Istruzione Superiore "Vallauri", è uscito dalla propria abitazione intorno alle ore 21:00 di domenica e da quel momento non ha più fatto rientro.