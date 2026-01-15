Scomparso da lunedì mattina | si cerca un ragazzo di 14 anni
Da lunedì mattina, una famiglia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto è in apprensione alla ricerca di Diego Baroni, 14 anni, scomparso nel giorno precedente. Studente dell’istituto Giorgi di Verona, Diego è attualmente irreperibile. Le autorità e i familiari chiedono collaborazione per ritrovarlo e garantire la sua sicurezza.
Sono ore difficili ed interminabili per una famiglia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto. Dalle prime ore di lunedì 12 gennaio infatti si sono perse le tracce di Diego Baroni, 14 anni, studente dell'istituto Giorgi a Verona.Alto 1 metro e 80 centimetri, Diego è uscito di casa poco prima delle 7 del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
