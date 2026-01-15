Scomparso da lunedì mattina | si cerca un ragazzo di 14 anni

Da lunedì mattina, una famiglia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto è in apprensione alla ricerca di Diego Baroni, 14 anni, scomparso nel giorno precedente. Studente dell’istituto Giorgi di Verona, Diego è attualmente irreperibile. Le autorità e i familiari chiedono collaborazione per ritrovarlo e garantire la sua sicurezza.

