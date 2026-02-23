Treni sciopero nazionale di 24 ore

Un sciopero di 24 ore nel settore ferroviario si verifica a causa di una protesta tra il personale di Trenitalia, Trenord e altre aziende del gruppo Fs. La manifestazione inizia alle 21 di venerdì 27 febbraio e termina alle 20.59 di sabato 28 febbraio, coinvolgendo molti lavoratori che chiedono migliori condizioni di lavoro. Durante questa giornata, i treni non circoleranno, creando disagi ai pendolari di tutta Italia.

Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 Dalle ore 21 di venerdì 27 alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

