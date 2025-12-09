Nuovo sciopero dei mezzi stop anche Trenord | giorno orari e fasce garantite

Il 12 dicembre si prevede un nuovo sciopero generale che coinvolgerà anche Trenord e i mezzi pubblici in Lombardia, inclusi Como e Milano. La protesta potrebbe causare forti disagi ai pendolari, con possibili interruzioni e limitazioni negli orari di servizio. Ecco tutto quello che bisogna sapere su giorno, orari e fasce garantite.

Un nuovo sciopero generale colpirà anche la Lombardia e i pendolari di Como. Venerdì 12 dicembre muoversi in treno, metro e autobus potrebbe essere molto difficile, in particolare per chi deve raggiungere Milano. L’ultima giornata di forte agitazione nel settore risaliva a venerdì 28 novembre.Chi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

