Sci di fondo Coppa del Mondo a Falun | Pellegrino e Barp in gara nella sprint TL e nello skiathlon

Dopo i due bronzi olimpici nella staffetta e nella team sprint maschile di Milano Cortina 2026, gli azzurri dello sci di fondo ripartono dalla Coppa del Mondo svedese. Pellegrino sarà della partita solo nella sprint — reduce da un'influenza — mentre il resto del gruppo è atteso anche nello skiathlon. A Falun il campione olimpico di specialità vanta un palmares d'eccezione: vittoria nel 2017, argento nel 2019, bronzo nel 2023. L'avventura olimpica di Milano Cortina 2026 è già un ricordo prezioso, con due bronzi conquistati nella staffetta e nella team sprint maschile. Adesso per Federico Pellegrino e gli azzurri dello sci di fondo è già tempo di tornare in pista: il prossimo appuntamento è la due giorni di Coppa del Mondo a Falun, in Svezia, dove sabato andrà in scena una sprint in tecnica libera e domenica uno skiathlon.