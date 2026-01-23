Sci di Fondo brilla l’Italia in Coppa del Mondo | Pellegrino-Barp secondi in Team Sprint

In occasione della tappa di Goms, in Svizzera, l’Italia si distingue nello sci di fondo, con le prestazioni di Pellegrino e Barp, che si sono piazzati al secondo posto nella gara a squadre. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del movimento italiano in questa disciplina, in un contesto di competizione internazionale.

Goms, 23 gennaio 2026 – E’ una bella Italia nello sci di fondo, della Coppa del Mondo di Goms, in Svizzera. Federico Pellegrino e Elia Barp conquistano il podio e salgono sul secondo gradino nella Team Sprint. E’ la settima tappa del circuito iridato e l’ultima occasione per rifinire preparazione e dettagli, prima delle Olimpiadi Invernali di casa. Hanno vinto gli atleti della Norvegia, Harald Oestberg Amundsen e Einar Hedegart, con il tempo di 17’43”75. Terzi sul podio gli Stati Uniti di Ben Ogden e Gus Schumacher (terzi con +2”76). Gli Azzurri a +1”94. Le dichiarazioni – Fonte FISIfisi.org. “Oggi è andata bene e siamo ancora sul podio – confessa Federico Pellegrino accanto ad Elia Barp – una bella conferma dopo il secondo posto di Davos, nel format che ci sarà anche ai Giochi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

