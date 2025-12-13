Coppa del Mondo di Sci di Fondo Pellegrino-Barp coppia stellare nella Team Sprint | è secondo posto

Nella tappa di Davos della Coppa del Mondo di Sci di Fondo, la coppia italiana formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp si distingue nella Team Sprint, conquistando un prestigioso secondo posto. L'evento, che si svolge fino al 14 dicembre, vede l’Italia protagonista con atleti di alto livello pronti a confermare le proprie qualità.

Davos – Nel trittico di gare di sci di fondo della Coppa del Mondo, in svolgimento a Davos fino a domani 14 dicembre (leggi qui), l'Italia suona la carica e lo fa con la coppia tricolore Federico Pellegrino, designato portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (leggi qui), ed Elia Barp. Gli Azzurri hanno conquistato il secondo posto nella gara della Team Sprint Maschile, con il tempo di 14:02.99. La gara è stata vinta dalla Norvegia. La Svezia è terza.

