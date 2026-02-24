School Days 2026 | a MagicLand la scuola esce dall’aula e diventa esperienza tra legalità sicurezza e STEM Integrabili nel PTOF

School Days 2026 si svolgono a MagicLand, dove studenti e insegnanti vivono un’esperienza educativa diversa dal solito, grazie alla partecipazione di forze dell’ordine e partner specializzati. La causa di questa iniziativa è promuovere la legalità e la sicurezza attraverso attività pratiche e coinvolgenti, come laboratori e simulazioni. Durante le giornate, i partecipanti affrontano temi di cittadinanza attiva e STEM, in un contesto che supera le classiche aule scolastiche. Molti studenti si preparano a scoprire nuove opportunità di apprendimento.

Il 13 e 14 maggio MagicLand si trasforma nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia. Con il coinvolgimento di Forze Armate, Forze dell’Ordine e partner specializzati, gli School Days 2026 propongono laboratori, simulazioni, talk e attività immersive su legalità, sicurezza, ambiente, cittadinanza attiva e orientamento, integrabili nel PTOF. MagicLand torna ad accogliere migliaia di studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamento del PTOF: la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria per gli Anni scolastici 2025/2026 e successiviL’aggiornamento del PTOF per gli Anni scolastici 20252026 introduce le nuove modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, conformemente alle normative vigenti. Giornata mondiale donne Stem: con Back to school 2mila studentesse nel programma Enel sul gender gap nelle professioni scientificheQuesta mattina, a margine della Giornata mondiale donne Stem, Enel ha lanciato il progetto Back to School, che coinvolge 2. Argomenti correlati School Days 2026: a MagicLand la scuola esce dall’aula e diventa esperienza tra legalità, sicurezza e STEM. Integrabili nel PTOF; The headmaster calls him back, school employee then strips his car; The Irregular at Magic High School THE MOVIE Yotsuba Succession Arc: guarda il nuovo trailer e scopri il cast del film anime; KING Basket Torino School Cup 2026: in archivio la fase a gironi, definite le finaliste. L’arco Aizawa School Days è QUI! L’avete già iniziato Anime: My Hero Academia: Vigilantes Stagione 2 - facebook.com facebook