Giornata mondiale donne Stem | con Back to school 2mila studentesse nel programma Enel sul gender gap nelle professioni scientifiche

Questa mattina, a margine della Giornata mondiale donne Stem, Enel ha lanciato il progetto Back to School, che coinvolge 2.000 studentesse. L’obiettivo è farle avvicinare alle carriere scientifiche e tecniche, combattendo gli stereotipi ancora radicati e le barriere che spesso limitano il loro accesso a questi settori. La speranza è di creare più opportunità e di incoraggiare le giovani a scegliere percorsi nel mondo STEM.

Avvicinare sempre più giovani donne alle carriere STEM, abbattendo stereotipi e barriere che ancora oggi limitano l’accesso femminile alle professioni tecnico-scientifiche. Con questo obiettivo, Enel ha lanciato il programma Back to School, un’iniziativa che, attraverso attività di mentoring, incontri di orientamento e contributi economici, sostiene le studentesse italiane nella scelta di percorsi accademici e professionali in ambito scientifico e tecnologico. Giunto alla sua quinta edizione, il programma ha coinvolto nell’ultimo anno oltre 2.000 studentesse delle scuole superiori e circa 46 esperte STEM di Enel, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per ispirare e motivare le giovani a intraprendere carriere in settori ancora a prevalenza maschile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

