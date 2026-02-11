Questa mattina, a margine della Giornata mondiale donne Stem, Enel ha lanciato il progetto Back to School, che coinvolge 2.000 studentesse. L’obiettivo è farle avvicinare alle carriere scientifiche e tecniche, combattendo gli stereotipi ancora radicati e le barriere che spesso limitano il loro accesso a questi settori. La speranza è di creare più opportunità e di incoraggiare le giovani a scegliere percorsi nel mondo STEM.

Avvicinare sempre più giovani donne alle carriere STEM, abbattendo stereotipi e barriere che ancora oggi limitano l’accesso femminile alle professioni tecnico-scientifiche. Con questo obiettivo, Enel ha lanciato il programma Back to School, un’iniziativa che, attraverso attività di mentoring, incontri di orientamento e contributi economici, sostiene le studentesse italiane nella scelta di percorsi accademici e professionali in ambito scientifico e tecnologico. Giunto alla sua quinta edizione, il programma ha coinvolto nell’ultimo anno oltre 2.000 studentesse delle scuole superiori e circa 46 esperte STEM di Enel, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per ispirare e motivare le giovani a intraprendere carriere in settori ancora a prevalenza maschile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata mondiale donne Stem: con Back to school 2mila studentesse nel programma Enel sul gender gap nelle professioni scientifiche

Approfondimenti su Giornata Mondiale Donne Stem

Il rapporto mondiale sulla parità di genere rivela che, nonostante le studentesse italiane siano tra le migliori al mondo, poche arrivano a ruoli di comando.

La discussione sulla mancanza di donne nelle carriere STEM entra nel vivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giornata Mondiale Donne Stem

Argomenti discussi: Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati Stem; Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza 2026 - - Explora; Ecco perché l’11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza; L'Unione Valdera promuove la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza con le scuole del territorio.

Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati StemSecondo dati Eurostat la nostra nazione è nella top 10 dell'Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life sciences: la percentuale raggiunge il 40%, superiore a Francia (35%) ... tg24.sky.it

Donne e scienza: solo il 16,8% delle under 35 ha una laurea Stem. Golfo (Fond. Bellisario), ancora troppi stereotipi e barriere culturali. Rompere circolo viziosoIn occasione della Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza che ricorre domani, la Fondazione Marisa Bellisario ribadisce il proprio impegno per valorizzare il contributo femminile ... agensir.it

