Aggiornamento del PTOF | la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria per gli Anni scolastici 2025 2026 e successivi
L’aggiornamento del PTOF per gli Anni scolastici 2025/2026 introduce le nuove modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, conformemente alle normative vigenti. Questo documento definisce criteri, strumenti e modalità adottati dall’istituzione scolastica per garantire un sistema di valutazione coerente e efficace, in linea con le disposizioni normative. L’obiettivo è assicurare una valutazione trasparente e condivisa, in un contesto di continuità didattica.
Per le scuole scatta l’aggiornamento del «Rav» e del «Ptof» - 31023 del 25 settembre 2023 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le consuete indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici (Rav, Ptof e Piano di ... ilsole24ore.com
Il 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fissato come termine ultimo per l’eventuale aggiornamento annuale del PTOF da parte delle istituzioni scolastiche il #12gennaio2026, giorno antecedente alla data di avvio delle iscrizioni per l’a - facebook.com facebook
