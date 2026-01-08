Aggiornamento del PTOF | la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria per gli Anni scolastici 2025 2026 e successivi

L’aggiornamento del PTOF per gli Anni scolastici 2025/2026 introduce le nuove modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, conformemente alle normative vigenti. Questo documento definisce criteri, strumenti e modalità adottati dall’istituzione scolastica per garantire un sistema di valutazione coerente e efficace, in linea con le disposizioni normative. L’obiettivo è assicurare una valutazione trasparente e condivisa, in un contesto di continuità didattica.

