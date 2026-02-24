Schianto tra mezzi pesanti 10 chilometri di coda | ok al protocollo di deviazione

Un incidente tra quattro mezzi pesanti ha causato una lunga coda di 10 chilometri sull'A4, provocando disagi agli automobilisti. La Concessioni Autostradale Venete ha subito attivato il protocollo di deviazione per gestire la situazione e limitare i rischi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, mentre il traffico viene diretto su percorsi alternativi. La viabilità rimane difficile in quella zona fino a quando non sarà completata la rimozione dei mezzi coinvolti.

