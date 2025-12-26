Schianto tra più mezzi autostrada bloccata | chilometri di coda

La mattinata si è aperta nel peggiore dei modi per gli automobilisti in viaggio lungo una delle principali direttrici italiane. Cinque persone coinvolte, tre mezzi distrutti e una circolazione già messa a dura prova dall’esodo del weekend che, come previsto, è stata segnata dal “bollino nero”. In pochi minuti, il traffico si è completamente paralizzato, trasformando un normale spostamento in un’odissea fatta di attese e rallentamenti interminabili. >> “Eh sì, divento mamma”. Primo figlio per la coppia vip, l’annuncio più bello durante le feste di Natale Per oltre un paio d’ore la viabilità è rimasta bloccata in direzione nord, con chilometri di veicoli fermi sotto il sole e automobilisti costretti a rimanere in coda senza possibilità di uscita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

