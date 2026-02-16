Incidente in A1 coinvolti due mezzi pesanti e tre auto Chilometri di coda

Un incidente ha bloccato la A1 tra Arezzo e Valdarno, causando code di tre chilometri. Due camion e tre auto si sono scontrati al chilometro 338, creando disagi lungo l’autostrada. I mezzi si sono scontrati questa mattina, rallentando il traffico in entrambe le direzioni. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia per permettere i soccorsi.

Lo scontro tra i caselli di Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Sul posto vigili del fuoco e mezzi di soccorso Sulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno verso Firenze il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda a causa di un incidente al km 338, tra due mezzi pesanti e tre auto. Il consiglio per chi si trova in viaggio è di uscire ad Arezzo e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Valdarno. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.