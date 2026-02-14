Schianto tra due vetture sulla via Emilia un ferito trasferito in ospedale

Due auto si sono scontrate sulla via Emilia a Forlimpopoli, causando il ferimento di un uomo che è stato portato in ospedale. L’incidente è avvenuto venerdì sera, intorno alle 19,40, quando le vetture si sono urtate in prossimità di un incrocio trafficato, bloccando temporaneamente il traffico.

L'incidente poco prima delle 20. Una persona trasportata in ospedale, in corso gli accertamenti sulle cause Incidente stradale nella serata di venerdì (13 febbraio) a Forlimpopoli, dove intorno alle 19,40 due auto si sono scontrate lungo la via Emilia. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Forlì per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area interessata dal sinistro. A seguito dell'impatto una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale per accertamenti e cure. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.