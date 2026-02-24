Scherma Europei Giovani Tblisi 2026 | trionfo azzurro nel fioretto femminile

L’Italia conquista un successo importante nel fioretto femminile ai Campionati Europei Giovanili di Tblisi 2026. La vittoria arriva grazie all’ottima prestazione di due atlete che hanno dimostrato grande determinazione e abilità durante la gara. La competizione si è svolta tra molte nazionali, e le azzurre hanno dominato le eliminatorie fino alla finale. La vittoria di oggi conferma il talento emergente nel settore giovanile della scherma italiana.

L’Italia della scherma festeggia una splendida doppietta nel fioretto femminile U20 ai Campionati Europei Giovanili di Tblisi 2026. A salire sul gradino piano alto del podio è stata Greta Collini, che ha superato la connazionale Ludovica Franzoni con il punteggio di 15-6, regalando al tricolore un oro e un argento nella stessa giornata. Una sfida italiana che ha fatto risuonare l’inno di Mameli in Georgia alla prestazione dell’Ambasciatore d’Italia a Tblisi, Massimiliano D’Antuono. Un successo dal valore ancora più profondo per la dedica che entrambe le ragazze hanno fatto al CT Simone Vanni, colpito nelle scorse ore da un grave lutto familiare. 🔗 Leggi su Sportface.it

