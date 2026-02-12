Olimpiadi Milano Cortina 2026 Federica Brignone vince l’oro nel SuperG | trionfo azzurro nello sci femminile!

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha dominato la discesa, regalando una medaglia che tutti aspettavano. È stato un momento importante per lo sport italiano, che può festeggiare un successo che rimarrà nella memoria.

Le due azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino femminile ai Giochi di Milano-Cortina.

Questa mattina, Federica Brignone ha scritto una pagina memorabile dello sci alpino italiano e mondiale.

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it

La Stampa. . Èstato squalificato l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito per indossare un casco che rende omaggio alle vittime dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata quasi q facebook

