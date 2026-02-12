Olimpiadi Milano Cortina 2026 Federica Brignone vince l’oro nel SuperG | trionfo azzurro nello sci femminile!

Da calcionews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha dominato la discesa, regalando una medaglia che tutti aspettavano. È stato un momento importante per lo sport italiano, che può festeggiare un successo che rimarrà nella memoria.

Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: ufficiali le date e gli orari di tutti i match. Spicca Roma Juventus! Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 25ª giornata. Chi è stato scelto per Inter Juve e Napoli Roma Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsi Napoli, De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un’ora di audizione, ecco com’è andata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

olimpiadi milano cortina 2026 federica brignone vince l8217oro nel superg trionfo azzurro nello sci femminile

© Calcionews24.com - Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile!

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Milano-Cortina, oro azzurro nello slittino femminile. Trionfo di Voetter e Oberhofer

Le due azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino femminile ai Giochi di Milano-Cortina.

LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: GRAZIE DI ESISTERE! Federica Brignone oro e campionessa olimpica!

Questa mattina, Federica Brignone ha scritto una pagina memorabile dello sci alpino italiano e mondiale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Road To Milano Cortina 2026 - Federica Brignone - sci alpino

Video Road To Milano Cortina 2026 - Federica Brignone - sci alpino

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali.

olimpiadi milano cortina 2026Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 aggiornato: tutti gli italiani sul podioIl medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. L'Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie ... fanpage.it

olimpiadi milano cortina 2026Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.