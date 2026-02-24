Schelin doveva essere qui a Kyiv Meloni? Non sia il ventre molle della Ue Parla Picierno

Schelin doveva essere presente a Kyiv a causa della sua posizione politica, ma non si è mai visto sul campo. Picierno critica Meloni, invitandola a non essere debole con l’Europa. La deputata sottolinea di aver visitato l’Ucraina tre volte dall’inizio del conflitto, definendo questa visita un impegno importante. La presenza di rappresentanti italiani sul territorio continua a suscitare discussioni pubbliche e opinioni contrastanti. La questione rimane aperta, con molte opinioni da ascoltare.

La vicepresidente del Parlamento europeo è in Ucraina per il quarto anniversario dall'invasione russa: "Essenziale che l'Europa rimanga al fianco degli ucraini" “E’ la terza volta che vengo in Ucraina dall’inizio dell’invasione e credo che sia un dovere politico e morale. Non c’è sinistra senza lotta per la libertà. Stare con la resistenza ucraina contro l’imperialismo fascista russo è oggi l’unico vero presidio del progressismo europeo. L’Ucraina è, parafrasando Hölderlin, la terra dove cresce ciò che salva e la sessione Black sea security forum alla quale ho partecipato ha reso evidente tutto questo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Parla Minniti. Meloni e il Board per Gaza? “Con Trump pensare di fare da soli è una illusione. L’Ue sia coesa”Marco Minniti spiega che il fatto che Meloni e il Board per Gaza si incontrino senza un’unità europea sia un errore.