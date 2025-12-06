Usa-Ue | Magi ' sostenere l' Europa sempre di più ma Italia è ventre molle'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Ieri Trump che dice che l'Ue è inutile, oggi Musk che invoca la fine dell'Unione Europea: insieme a Putin che da anni cerca di minare le basi della democrazia europea fanno proprio un bel quadretto, con il governo italiano, tra Meloni trumpian-muskiana e Salvini putiniano, che rappresenta il ventre molle dell'Europa rispetto a questo assalto all'integrità europea". Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa. "Un attacco, quello di Trump e Musk, che dimostra il timore che hanno di una Europa unita: da un lato una Europa che sta tenendo la barra dritta sull'Ucraina mentre Trump vorrebbe chiudere la partita e consegnare Kiev a Putin; dall'altro lato, una Europa che mette un argine allo strapotere delle big tech come X -prosegue Magi-. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa-Ue: Magi, 'sostenere l'Europa sempre di più, ma Italia è ventre molle'

Altre letture consigliate

La Magia del Natale, questa sera, al Centro Diversamente Uguali, con il Mercatino di Natale: occasione per celebrare la Giornata Internazionale della Disabilità e sostenere il lavoro dei ragazzi che hanno condiviso, con l'assessore Angela Auriemma (Politi - facebook.com Vai su Facebook

Usa-Ue: Magi, 'sostenere l'Europa sempre di più, ma Italia è ventre molle' - "Ieri Trump che dice che l'Ue è inutile, oggi Musk che invoca la fine dell'Unione Europea: insieme a Putin che da anni cerca di minare le basi della democrazia europea fanno ... Segnala iltempo.it

Usa contro piano Ue sugli asset russi per finanziare Kiev/ “Beni necessari per raggiungere accordo di pace” - Usa vogliono bloccare il piano Ue per l'uso di asset russi congelati, Bloomberg: "Pressioni da diplomatici sugli Stati per convincerli a non accettare accordo" ... Secondo ilsussidiario.net

Usa: i dazi Ue sono ancora troppo alti - I dazi Ue sull'export Usa sono ancora troppo alti: lo ha detto al Financial Tomes il Segretario Usa al commercio Greer, che mercoledì 19 sarà in Europa per nuove trattative, fino al 22, ha annunciato. Scrive rainews.it

Ue: con il piano di Pace Usa i beni congelati russi non saranno usati per sostenere l'Ucraina - Il nuovo piano di pace promosso dagli Stati Uniti ha aggiunto nuove complicazioni alla proposta senza precedenti dell'Ue di emettere un prestito di riparazione per l'Ucraina, legato ai beni congelati ... Scrive msn.com

Ue-Usa: Blinken, da sanzioni conseguenze devastanti per il Cremlino - "I partner europei hanno speso 13 miliardi di dollari in assistenza militare finora oltre a decine di miliardi per aiuti economici e umanitari. Da milanofinanza.it

Ue: dazi Usa sulla pasta "inaccettabili" - "Dazi Usa al 107% sulla pasta sono per noi inaccettabili e lavoreremo a stretto contatto col governo italiano". rainews.it scrive