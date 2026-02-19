Marco Minniti spiega che il fatto che Meloni e il Board per Gaza si incontrino senza un’unità europea sia un errore. Secondo l’ex ministro, con Trump alla Casa Bianca, immaginare di agire da soli in situazioni di crisi come quella di Gaza è un’illusione. Minniti sottolinea l’importanza di una posizione comune dell’Unione Europea, che deve assumere un ruolo più deciso nel supporto alla ricostruzione. La questione resta calda e rischia di dividere le nazioni del Vecchio Continente.

"Il Board of peace è il segno più evidente dell’unilateralismo radicale del presidente americano", dice l'ex ministro. Oggi Tajani sarà a Washington. "Sarebbe stato necessario un coordinamento preventivo molto più forte con gli altri paesi europei. L'alleanza strategica con la Germania è una grande opportunità, il governo non la vanifichi" Il prof. Curreri: “Board per Gaza? Ambiguo ma dal governo scelta legittima” “L’Italia e l’Europa hanno il dovere politico di essere parte attiva della ricostruzione a Gaza”, dice Marco Minniti. E sottolinea: “Indipendentemente dalla partecipazione al Board of peace”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Parla Minniti. Meloni e il Board per Gaza? “Con Trump pensare di fare da soli è una illusione. L’Ue sia coesa”

I rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza"L’ambasciatore Stefano Stefanini commenta la partecipazione di Giorgia Meloni nel Consiglio di pace per Gaza, sottolineando come, alla luce degli sviluppi recenti e dei rapporti con Trump, la sua presenza sembri naturale.

Gaza e oltre, parla Marco Minniti: “L’Italia sia ponte tra Occidente e Sud del mondo”In un contesto globale segnato da crisi e conflitti, Marco Minniti sottolinea l’importanza dell’Italia come ponte tra Occidente e Sud del mondo.

