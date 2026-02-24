Scheda elettorale | le informazioni su modalità di rilascio e rinnovo

Il calendario elettorale indica che, domenica 22 e lunedì 23 marzo, si voterà per il referendum sulla Giustizia. La causa di questa consultazione è la richiesta di modificare alcune norme costituzionali. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 il primo giorno e dalle 7 alle 15 il secondo. La data è stata annunciata con largo anticipo per permettere ai cittadini di organizzarsi. La consultazione riguarda un tema centrale nel settore giudiziario.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo, rispettivamente dalle ore 7 alle ore 23 e dalle ore 7 alle ore 15, si voterà per il referendum costituzionale in materia di Giustizia. Si tratta di un referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione: serve cioè a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l'ordinamento giudiziario. Per votare è necessaria la scheda o tessera elettorale. Si tratta di un documento rilasciato dal proprio Comune di residenza. Insieme alla tessera elettorale è necessario presentare anche un documento di identità, anche scaduto, che attesti le generalità dell'elettore.