Tessera elettorale al via il rilascio dei duplicati | ecco orari e modalità

Il Comune ha iniziato a rilasciare i duplicati della tessera elettorale. Le persone possono recarsi negli uffici comunali seguendo gli orari stabiliti, per evitare code e problemi all’ultimo momento. L’amministrazione invita i cittadini a controllare per tempo la validità della propria tessera, così da essere pronti per le prossime elezioni che si terranno tra circa un anno.

In vista delle prossime elezioni (fissate per l'anno prossimo) l’Amministrazione comunale invita i cittadini “a verificare per tempo la propria tessera elettorale, per evitare disagi e sovraffollamenti negli uffici nei giorni immediatamente precedenti al voto”.È infatti già possibile richiedere.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Tessera Elettorale

L’Italia sta introducendo la tessera elettorale digitale, sostituendo quella cartacea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tessera Elettorale

Argomenti discussi: Consegna tessera elettorale a domicilio Notizie; Referendum. Il voto a domicilio per elettori con gravi infermità: al via le richieste fino al 2 marzo 2026; Notizie - Open Day rilascio carte d'identità e tessere elettorali; REFERENDUM costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Decreto PNRR, dalla tessera elettorale illimitata al POS: le novità(Teleborsa) - Dalla tessera elettorale illimitata per gli utrasettantenni all'Isee acquisito automaticamente da tutte le amministrazioni pubbliche, , senza necessità di invio a parte del cittadino: il ... finanza.repubblica.it

Decreto Pnrr, via libera del governo: Isee antifrode, carta d’identità a vita e tessera elettorale digitaleControlli automatici contro le dichiarazioni false, Cie valida 50 anni per gli over 70 e meno burocrazia per cittadini e amministrazioni ... panorama.it

Referendum del 22 e 23 Marzo 2026: Aperture straordinarie ufficio elettorale per il rilascio o la ristampa della tessera elettorale. Leggi tutto - facebook.com facebook

Taglio alla burocrazia inutile. Dall’Isee alla tessera elettorale digitale, tutte le novità x.com