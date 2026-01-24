Ha già salutato l’Inter sarà bianconero | affare da 20 milioni

Il mercato estivo si avvicina e il futuro di un giocatore chiave dell'Inter si definisce chiaramente. Dopo aver salutato i nerazzurri, il suo passaggio alla Juventus, per circa 20 milioni di euro, sembra ormai vicino. La recente sconfitta contro l’Arsenal ha evidenziato le esigenze di cambiamento, rafforzando l’ipotesi di un trasferimento. La vicenda si inserisce in un contesto di importanti aggiornamenti sulle strategie di mercato dei club italiani.

Ad Appiano Gentile l’invero di Champions e quello in Serie A viaggiano su due linee opposte. L’ultima sconfitta con l’Arsenal ha chiarito molti punti: il giocatore è pronto a salutare. In casa Inter il mercato non è più soltanto una questione di opportunità, ma di scelte. Scelte che riguardano tanto il presente quanto il futuro immediato, perché la stagione nerazzurra ha ormai chiarito un punto: la squadra è competitiva in campionato, ma fatica a reggere il confronto con l’élite europea. La sconfitta interna contro l’Arsenal ha lasciato un segno più profondo di quanto dica il risultato, perché ha evidenziato limiti strutturali che non possono essere ignorati.🔗 Leggi su Sportface.it

Inter, colpo a sorpresa di Marotta: affare da 20 milioni di euroBeppe Marotta, dirigente dell’Inter, sta finalizzando un trasferimento importante per il club.

Affare Giovane chiuso: operazione da 20 milioni complessiviL’operazione Giovane, conclusa con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, rappresenta un’importante fase per il Napoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MERCATO INTER: OFFERTE PER L.HENRIQUELE ULTIME SU PERISIC, DIBU MARTINEZ... QUALCHE DUBBIO

Argomenti discussi: Montevarchi ha salutato Rolando Nannicini: una Collegiata gremita per l’ultimo addio; Oggi a Montevarchi l’ultimo saluto a Rolando Nannicini; Da Anna Wintour a Donatella Versace, a Roma l'ultimo saluto a Valentino Garavani; Mantova, contro il Venezia caccia a un’altra impresa.

Lucca ha salutato compagni e lasciato Castel Volturno. Il Napoli prepara un'altra cessioneLorenzo Lucca partirà nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, per l’Inghilterra verso la sua nuova avventura al Nottingham Forest. Il classe 2000 ha già salutato tutti i compagni e lasciato Castel ... msn.com

Fiorentina, è già finita l'avventura di Dzeko: il bosniaco conteso tra due squadreDzeko avrebbe già raggiunto un accordo verbale con due squadre estere: Schalke 04 e Paris FC. L’attaccante darà una risposta definitiva entro uno o due giorni: la Fiorentina ha già autorizzato la sua ... tag24.it

. @Inter, Jakirovic ha salutato i compagni alla Dinamo Zagabria: trattativa definita per 2.5 milioni+2.5 di bonus. Il club croato manterrà il 10% sulla futura rivendita x.com

«Pio gol, Pio gol, Pio gol». Così la curva ha salutato il giovane talento del rione Cicerone, dopo un match che sembrava scritto da un regista sotto la pioggia. Dimenticate Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis: questa volta i veri protagonisti di un "venerdì pazzo" s - facebook.com facebook