Tropico a BOP – Beats Of Pompeii 2026 | concerto il 16 luglio all' Anfiteatro degli Scavi

5 feb 2026

Questa estate, il 16 luglio, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei ospita un concerto speciale. La rassegna Beats Of Pompeii, che unisce musica e storia in un contesto unico, torna con un evento imperdibile. Gli appassionati potranno ascoltare musica live in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, tra rovine antiche e atmosfere magiche.

Beats Of Pompeii, la rassegna che fonde storia, arte e musica in uno scenario archeologico unico al mondo, arricchisce il suo già stellare cartellone 2026 con un annuncio eccezionale. Il tredicesimo appuntamento del programma vedrà salire sul palco dell’incantevole Anfiteatro del Parco.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

