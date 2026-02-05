Tropico a BOP – Beats Of Pompeii 2026 | concerto il 16 luglio all' Anfiteatro degli Scavi
Questa estate, il 16 luglio, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei ospita un concerto speciale. La rassegna Beats Of Pompeii, che unisce musica e storia in un contesto unico, torna con un evento imperdibile. Gli appassionati potranno ascoltare musica live in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, tra rovine antiche e atmosfere magiche.
Beats Of Pompeii, la rassegna che fonde storia, arte e musica in uno scenario archeologico unico al mondo, arricchisce il suo già stellare cartellone 2026 con un annuncio eccezionale. Il tredicesimo appuntamento del programma vedrà salire sul palco dell’incantevole Anfiteatro del Parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it
B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, Coez in concerto a luglio
Beats of Pompeii 2026 si prepara a ospitare un evento imperdibile: il concerto di Coez, che si esibirà l’11 luglio nell’Anfiteatro di Pompei.
Charlie Puth a B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, in esclusiva per il Sud Italia
Tropico in concerto a Pompei per la rassegna 'B.O.P. 2026'Il cartellone della rassegna che unisce a Pompei musica e archeologia si arricchisce di un appuntamento con una delle figure più influenti della scena pop italiana contemporanea: Davide Petrella, in a ... ansa.it
Tropico a B.O.P. – Beats Of Pompeii 2026: concerto il 16 luglio all'Anfiteatro degli ScaviUn concerto esclusivo che porta nell’arena pompeiana il genio creativo di Davide Petrella, in arte Tropico, cantautore napoletano e autore dei più grandi successi del pop italiano degli ultimi anni. napolitoday.it
MUSICA - "Beats Of Pompeii", il 16 luglio Tropico in concerto nel suggestivo Anfiteatro ift.tt/XnarFZd x.com
Le pagelle di All Music Italia tornano a colpire. Nel New Music Friday del 30 gennaio 2026 finiscono sotto la lente Ermal Meta, Syria & Inoki, Ditonellapiaga, Tropico, Mondo Marcio, Francamente, I Patagarri e molti altri. C’è chi convince, chi sorprende e chi inv facebook
