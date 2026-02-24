Addio Maestro con la morte di Enrico Valentini Terni perde il suo sguardo sul mondo

Enrico Valentini, noto insegnante locale, è morto lasciando un vuoto a Terni, dove aveva formato generazioni con passione e dedizione. La sua scomparsa deriva da una malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. Durante la sua carriera, Valentini aveva coinvolto studenti e colleghi in progetti culturali e attività educative, diventando un punto di riferimento. La comunità si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento difficile.

Fotografo professionista, ha lavorato per agenzie di stampa e quotidiani nazionali e internazionali: aveva 89 anni, il ricordo e una proposta “Buongiorno maestro. Ti piace sempre mangiare e bere bene?”. Aver lavorato con Enrico Valentini è stato un privilegio. Perché il suo non era soltanto uno sguardo professionale. L’obiettivo della reflex che imbracciava, sapeva raccontare le storie. Sapeva costruire la storia. Fotografo (anzi, fotoreporter) per agenzie di stampa e quotidiani nazionali e internazionali, Terni oggi lo ricorda per lo scatto che immortalava Brigitte Bardot al lago di Piediluco e poi alla piscina del Clt. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, è scomparso il ‘Maestro’ Enrico Valentini: scatti d’autore che hanno segnato un’epocaEnrico Valentini, noto per aver realizzato immagini iconiche, è scomparso all’età di 89 anni a Terni.

