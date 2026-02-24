Terni è scomparso il ‘Maestro’ Enrico Valentini | scatti d’autore che hanno segnato un’epoca

Enrico Valentini, noto per aver realizzato immagini iconiche, è scomparso all’età di 89 anni a Terni. La sua passione per la fotografia ha catturato momenti importanti della città e oltre, lasciando un’eredità visiva duratura. Le sue foto, spesso pubblicate sui principali giornali, hanno raccontato la vita quotidiana e gli eventi pubblici, diventando un punto di riferimento per molti appassionati. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fotografia locale.

Le esequie del fotoreporter si terranno giovedì 26 febbraio (ore 10) nella chiesa dell'Immacolata Concezione del quartiere Poymer Una carriera costellata da scatti che hanno contrassegnato un'epoca. È scomparso all'età di 89 anni Enrico Valentini, il cui nome è legato indissolubilmente alla fotografia. Era conosciuto da tutti come il 'Maestro' per la sua capacità, non comune, di immortalare in modo sopraffino la vita quotidiana. Le esequie si terranno giovedì 26 febbraio (ore 10) nella chiesa dell'Immacolata Concezione del quartiere Polymer. Il nome di Enrico Valentini evoca un evento irripetibile.