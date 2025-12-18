Mantenere un cane o un gatto oggi +22% in 6 anni | costa più di 1.000 euro

Negli ultimi sei anni, il numero di famiglie italiane con animali domestici è cresciuto del 22%, riflettendo un legame sempre più forte con i nostri amici a quattro zampe. Tuttavia, questa passione comporta anche costi crescenti, con spese annuali che superano i 1.000 euro. Un investimento di affetto e responsabilità che richiede attenzione e pianificazione per garantire il benessere del nostro animale e la serenità familiare.

© Quifinanza.it - Mantenere un cane o un gatto oggi, +22% in 6 anni: costa più di 1.000 euro Avere un cane, un gatto o un altro animale in casa è una scelta sempre più diffusa tra le famiglie italiane. Ma anche sempre più onerosa dal punto di vista economico. Secondo Assoutenti, sulla base dei più recenti dati Istat, il costo medio sostenuto da una famiglia per mantenere un animale domestico è aumentato del 22,2% rispetto al 2019, superando quota 1.000 euro annui per singolo animale. Avere un animale domestico costa sempre di più. L'inflazione pesa su tutto il comparto del pet care, dagli alimenti ai servizi veterinari, e rischia di mettere in difficoltà milioni di proprietari. L'aumento dei costi riguarda in particolare due voci fondamentali: l' alimentazione e la salute.

