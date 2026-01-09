Immensa discarica di rifiuti pericolosi vicino alla costa | tra rottami e veicoli anche tracce di amianto

Una vasta area vicino alla costa ravennate è stata oggetto di rilievi da parte della Guardia di Finanza, che ha individuato una grande quantità di rifiuti, tra cui materiali pericolosi come amianto, rottami e veicoli abbandonati. La presenza di tali residui solleva preoccupazioni ambientali e richiede interventi specifici per la tutela del territorio e della salute pubblica.

Discarica abusiva e combustione rifiuti pericolosi, arrestato - Da agosto 2025 fino ai giorni scorsi, un 42enne residente a Paterno di Ancona avrebbe scaricato in una zona della frazione con più operazioni illecite, ingenti quantitativi di rifiuti, per un totale ... ansa.it

Rifiuti pericolosi vicino a un torrente, scoperta discarica - Li hanno trovati i carabinieri forestali, a Sassoferrato, occupavano un’area di 2 metri cubi. ilrestodelcarlino.it

ABBANDONO DI RIFIUTI Continua l'inciviltà di utilizzare come discarica i boschi della valle dell’Opolo ai bordi della strada che conduce alla Madonna della Rota e la scarpata della Valpintana sotto il viadotto della provinciale 510. Sono sempre più frequenti l - facebook.com facebook

