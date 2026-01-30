Incidente nel Milanese schianto con un monopattino | un ferito grave

Questa mattina nel Milanese si è verificato un incidente grave. Una persona è rimasta ferita in modo serio dopo uno scontro con un monopattino. È stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Una persona è stata portata in codice rosso in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri Grave incidente nella mattina di venerdì 30 gennaio nel Milanese. Una persona è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle 9 a Basiano, sulla sp207. Stando a quanto appreso, l'incidente ha visto coinvolto un monopattino elettrico, su cui viaggiava verosimilmente il ferito. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Il ferito, di cui attualmente non si conoscono le generalità, è stato portato in ospedale in codice rosso.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milanese Incidente

Nella notte tra mercoledì e giovedì si è verificato un grave incidente sull’A1, nel tratto umbro in direzione Firenze.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milanese Incidente

Argomenti discussi: Grave incidente a Milano, coinvolto camion della nettezza urbana; Incidente a Milano, perde il controllo dell'auto e si schianta nel corsello dei box: morto Filippo Triggiani; Milano, si schianta nel box con l'auto: morto 79enne. Feriti il nipotino e la moglie che viaggiavano con lui; Simone Bonino morto in incidente con camion dei rifiuti a Milano, è l'ex guardia del corpo di Alberto Genovese.

Incidente nel Milanese, schianto con un monopattino: un ferito graveGrave incidente nella mattina di venerdì 30 gennaio nel Milanese. Una persona è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle 9 a Basiano, sul ... milanotoday.it

Incidente a Gaggiano, ciclista milanese di 65 anni muore travolto dal rimorchio di un tirLo schianto tra tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci, dinamica è in corso di accertamento. Sotto choc il conducente dell'autoarticolato ... milano.corriere.it

Notizie dalla Lombardia L'incidente mortale nel Milanese - facebook.com facebook