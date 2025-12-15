È in corso uno sciopero del personale al Museo del Louvre

Questa mattina, circa 400 dipendenti del Museo del Louvre di Parigi hanno votato a favore di uno sciopero a oltranza. L'iniziativa, promossa dai sindacati CGT e CFDT, riflette le tensioni e le richieste del personale, in un contesto di proteste che coinvolge una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo.

© Metropolitanmagazine.it - È in corso uno sciopero del personale al Museo del Louvre Questa mattina, circa quattrocento dipendenti che lavorano al Museo del Louvre di Parigi hanno votato a favore della proposta di sciopero a oltranza, avanzata da CGT e CFDT. I due sindacati ritengono necessarie delle misure drastiche per protestare contro le sempre più sfavorevoli condizioni di lavoro e il peggioramento dei servizi per i visitatori. Stamattina il polo museale non è stato aperto per via dell'assemblea sindacale, e resterà chiuso per tutto il resto della giornata; non è prevista una data di riapertura. In principio, la dirigenza aveva cercato di capire quanti, su circa duemila lavoratori, non avessero aderito allo sciopero, cercando di aprire al pubblico la struttura, ma l'altissima partecipazione non l'ha reso possibile.

