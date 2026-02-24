scampia operazione dei carabinieri contro cosche locali e calabresi

I Carabinieri di Napoli hanno arrestato diverse persone legate al clan Vanella-Grassi, a causa di accuse di associazione camorristica e reati collegati. La misura cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, deriva da indagini della Dda che hanno ricostruito il ruolo di alcuni sospetti nelle attività illecite del gruppo. Durante le operazioni, sono stati sequestrati armi e droga, evidenziando l’intensità dell’attività criminale nel quartiere di Scampia. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di lotta alla camorra.

Dalla mattina di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella-Grassi, gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati da metodo e finalità mafiose. Tra i destinatari della misura anche alcuni appartenenti alla ‘ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Laverita.info

Blitz all’alba di carabinieri e polizia, operazione anticamorra a ScampiaQuesta mattina, all’alba, polizia e carabinieri hanno fatto irruzione a Scampia.

Maxi operazione antimafia nel casertano: blitz dei Carabinieri contro clan camorristicoQuesta mattina i Carabinieri di Caserta hanno lanciato una grande operazione contro un gruppo di camorristi.

