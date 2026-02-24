Scampia blitz all’alba contro il clan Vanella Grassi | colpita anche ‘ndrina calabrese

Un blitz all’alba ha colpito il clan Vanella Grassi a Scampia, causato da indagini sulla presenza di gruppi criminali armati. I carabinieri hanno arrestato alcuni sospetti e sequestrato armi e droga nel quartiere. L’operazione, richiesta dalla DDA, mira a contrastare l’attività illecita nella zona. Durante le operazioni sono stati trovati anche elementi riconducibili a un’‘ndrina calabrese. Le autorità continuano a monitorare la situazione nel quartiere.

Operazione dei carabinieri del comando provinciale su richiesta della DDA nel quartiere Scampia di Napoli. Tra i destinatari anche soggetti legati alla 'ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. Gli indagati sono considerati gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco. Le contestazioni risultano aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra le persone raggiunte dal provvedimento figurano anche soggetti collegati alla 'ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. Nel corso dell'operazione, uno degli indagati ha tentato di sottrarsi all'arresto nascondendosi in un vano ricavato dietro un armadio collocato nella camera da letto.