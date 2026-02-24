Blitz in corso a Scampia contro il clan della Vanella Grassi | coinvolta anche una ' ndrina

Le forze dell'ordine hanno avviato un'operazione a Scampia per smantellare il clan Vanella Grassi, coinvolgendo anche una 'ndrina vicina. La misura cautelare, emessa dal giudice, mira a fermare alcuni componenti ritenuti responsabili di attività illecite. L’intervento, iniziato all’alba, prevede l’esecuzione di diverse perquisizioni e arresti. Le indagini hanno collegato le accuse a recenti episodi di violenza nella zona. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Camorra, blitz a Scampia contro il clan Vanella-GrassiLe forze dell'ordine hanno arrestato diversi sospetti legati al clan camorristico Vanella-Grassi, dopo un'operazione condotta a Scampia. VIDEO/ Operazione contro il clan Vanella Grassi: collegamenti con una ‘ndrina’ di Reggio CalabriaIl clan Vanella Grassi è finito sotto inchiesta a causa di collegamenti con una ‘ndrina di Reggio Calabria. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagati; Traffico di droga e rapine, blitz della polizia nel Cagliaritano contro la criminalità organizzata: nel mirino 14 persone; Ostia sotto assedio: blitz nel fortino dello spaccio. Scovata discarica d'auto cannibalizzate; Blitz dei carabinieri azzera filiera dello spaccio nel mercato abruzzese: eroina a 7 euro e levamisolo nella cocaina. Arresti per droga ed estorsioni, in corso blitz dell’Antimafia a CasertaMaxi operazione antimafia a Caserta: Carabinieri e Dda di Napoli contro un sodalizio camorristico. Contestati estorsioni ... internapoli.it Scontri e disordini durante il corteo in sostegno alla Sumud Flotilla: in corso un blitz della Polizia a TorinoI fatti risalgono agli inizi di ottobre, quando alcuni manifestanti si staccarono dai percorsi previsti per le attività pro-pal e crearono disordini (alle Ogr, ma anche presso la sede di Leonardo e a ... torinoggi.it